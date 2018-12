Vlissingen sluit kalenderjaar af met zwaarste seizoensnederlaag

John Karelse bij VC Vlissingen (foto: Orange Pictures)

Vlissingen wilde het jaar goed afsluiten voor eigen publiek, maar wist dat het lastig ging worden tegen subtopper Nuenen. De ploeg van Jan Poortvliet was naar Zeeland gekomen met maar een doel: winnen. In het eerste half uur moest keeper Ben Sellam een paar keer in actie komen bij schoten van de bezoekers. Maar Colin van Gool wist de kansenregen van Nuenen ook om te zetten naar doelpunten, nadat hij een voorzet intikte. Nog geen twee minuten later was het Lars van Stipdonk die de voorsprong wist te verdubbelen. Vlissingen kwam er in deze fase totaal niet meer aan te pas en nog voor rust wist Van Gool zijn tweede van de middag te maken. De ploeg van Karelse kon daar niks tegenover brengen, maar zag nog wel Saïd Bouzambou een gevaarlijk schot afleveren.



Karelse probeerde met Samarony Goossens en Sofyan Bouzambou het tij te keren na de rust, maar meteen was het weer raak bij Nuenen. Joey Maas maakte de vierde treffer van de middag. Daarmee was het pleit voor Vlissingen wel beslecht. Thom van de Donk en Wouter Peters verzorgden het slotakkoord, waardoor de missie van Poortvliet geslaagd was. Vlissingen blijft door de nederlaag onderaan bungelen in de Hoofdklasse en moet hopen dat het na de winterstop de weg omhoog kan vinden.

Scoreverloop

0-1 Van Gool (28)

0-2 Milton Roemeratoe (30/ed)

0-3 Van Gool (38)

0-4 Maas (46)

0-5 Van de Donk (75)

0-6 Peters (81)



Opstelling

Ben Sallam, Milton Roemeratoe, Braafhart, Gooding, Tukker, Roose, Weeda, Saïd Bouzambou (Hoesein Bouzambou/70), Abdendi, Pattinama, Martien