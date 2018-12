Kerstmarkt Veere verkeert in Dickensiaanse sferen

Om de kerstmarkt de ultieme kerstsfeer te geven, werd deze in Dickens-stijl opgezet. De Engelse schrijver Charles Dickens is namelijk verantwoordelijk voor uitgelezen kerstverhalen als Oliver Twist en Scrooge. De marktmeester en de verkopers gingen daarom gekleed in kledingstukken uit Dickens' tijd. Ook de kraampjes waren aangepast aan het thema.

Volgens organisator en marktmeester Chris Koole gaan die twee namelijk goed samen, Veere en Dickens. "De historische binnenstad van Veere heeft de authenticiteit om op te gaan in dat verhaal, met die kleding uit de tijd van Charles Dickens."

Sfeerimpressie

Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de Dickens kerstmarkt in Veere. De uitzending is ook online terug te kijken.