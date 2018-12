Ditmaal protest met gele hesjes in Vlissingen

'Rutte, rot op!' en 'Weg met Marrakesh!' waren de leuzen die gescandeerd werden. Verwijzend naar het Marrakeshpact waarin de Verenigde Naties afspraken hebben gemaakt over de migratie van vluchtelingen. Sommige actievoerders hadden Nederlandse vlaggen bij zich en onderweg werden vuurwerkfakkels aangestoken.

Gisteren was er in Middelburg ook een protest met gele hesjes. Dat werd georganiseerd door een andere actiegroep. Zo'n zeventig mensen liepen mee in die protestmars. Ook zij riepen leuzen over Mark Rutte, verder maakten ze zich voornamelijk hard voor een socialer Nederland.

