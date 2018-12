Uitslagen amateurvoetbal zondag 16 december

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie B

GOES kwam in de Derde Divisie wel in actie maar zag UNA dankzij drie standaardsituaties de winst pakken.

Lees ook:

Hoofdklasse B

Het teleurstellende jaar van VC Vlissingen wordt afgesloten met een zware nederlaag tegen RKSV Nuenen. Na de winterstop zal de ploeg van John Karelse alle zeilen moeten bijzetten om uit de gevarenzone te raken.

Lees ook:

2e klasse E

Zeelandia Middelburg komt niet verder dan een gelijkspel, Cluzona wint wel waardoor het gat tussen de twee clubs nu drie punten is.

3e klasse A

Terneuzen zal met een tevreden gevoel de winterstop in gaan. Na de laatste speelronde van 2018 staat de Zeeuws-Vlaamse club niet meer op de laatste plek.

4e klasse A

Hontenisse maakt geen fouten tegen hekkensluiter Vogelwaarde en mag zich bekronen tot 'winterkampioen'. Breskens doet ook goede zaken en nadert nummer twee METO tot op twee punten.

5e klasse A

Sluis kan met een zeer tevreden gevoel terugkijken op de eerste helft van het seizoen. De Zeeuws-Vlamingen gaan riant aan de leiding in de 5e klasse A.