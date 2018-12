Deel dit artikel:













Pleijte loopt naar podium bij Boscross

Tim Pleijte is op het podium geëindigd bij de Amsterdamse Boscross. De atleet uit Vlissingen liep in een tijd van 30.34' naar de derde plaats op zeventien seconden van winnaar Michel Butter. Tim van den Broeke, plaatsgenoot van Pleijte, finishte als vijfde. Dat deed hij in een tijd van 31.05'.

Tim Pleijte en Tim van den Broeke bij de beste vijf in Boscross (foto: Facebook Tim Pleijte) Pleijte en Van den Broeke liepen naar een verdienstelijke uitslag in Amsterdam. De verschillen voorin waren miniem, want tussen de snelste tien atleten zat slechts een minuut verschil. Pleijte bleek de beste Zeeuw van de dag. Hij moest bij de finish alleen Michel Butter uit Castricum en Lucas Nieuweboer uit Heemstede voor zich houden. Tim van den Broeke deed er een halve minuut langer over dan Pleijte en wist als vijfde de streep te bereiken.