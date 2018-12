Comeback Delta Sport/EOC net niet genoeg voor punten

Bart Koetje met een doelpoging namens Delta Sport/EOC - Archieffoto (foto: Facebook Delta Sport/EOC)

De thuisploeg kon in de eerste helft nog aanhaken bij Helius, zo keek Delta Sport/EOC halverwege tegen een kleine 11-13 achterstand aan. Na rust leken de bezoekers de wedstrijd te beslissen door uit te lopen naar een 16-22 tussenstand. Maar doordat Delta Sport/EOC wat meer risico in de verdediging nam, kon de club zich dankzij doelpunten van Bart Koetje en Brendan Meulmeester terugvechten in de wedstrijd.

In de laatste minuten wist Helius de voorsprong vast te houden waardoor Delta Sport/EOC nu op de voorlaatste plek staat. Ondanks de comeback overheerst er wel teleurstelling bij trainer John Jansen. "Natuurlijk is het knap hoe we weer terug komen in de wedstrijd, maar voor het moment is het zuur dat je het dan net niet haalt."

Jansen merkte dat de drie blessures die zijn selectie telt een zware invloed hebben op zijn ploeg. "De reden dat we het nu zo lastig hebben, komt eigenlijk omdat onze selectie te smal is. In het nieuwe jaar hopen we dat de geblesseerden weer fit zijn en dat er nog wat versterkingen bij komen. Hopelijk kunnen dan lijfsbehoud veiligstellen."