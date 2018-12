'Als het strand bezaaid lag met diamantjes, was het hier veel drukker'

Nurdles? Nurdles ja. Kleine bolletjes plastic, variërend van een paar millimeter groot tot microscopisch klein, die over het hele strand liggen. "Het opruimen is monnikenwerk", verzucht een van de vrijwilligers, terwijl ze op haar knieën één voor één de bolletjes in een emmer gooit. "Je hoeft er niet naar te zoeken, nee. Als het diamantjes waren, was het hier veel drukker. Dan waren er vandaag meer mensen gekomen om te helpen."

'Ze eten het plastic op en sterven een hongerdood'

Ze heeft even overwogen op de bank te blijven zitten, maar heeft toch maar haar winterjas aangetrokken om de kou te trotseren. Net als zo'n twintig andere vrijwilligers. Het doel is te belangrijk. In het voorjaar broedt op dit strandje namelijk een zeldzame kolonie dwergsterns. Deze vogels, maar ook andere steltlopers, gaan dood doordat ze de kleine plastic bolletjes opeten.

Als je de moed op geeft, dan moet je in een hol kruipen denk ik, dan moet je niet meer naar buiten gaan." Inge de Groot

"Ze denken dat ze vol zitten," legt initiatiefneemster Inge de Groot uit Zierikzee uit, "en sterven daardoor een hongerdood." Het is niet de eerste keer dat ze een schoonmaakactie op het strand op touw zet. Met de hoeveelheid plastic op het strand lijkt het bijna dweilen met de kraan open. Toch geeft ze niet op. "Als je de moed op geeft, dan moet je in een hol kruipen denk ik, dan moet je niet meer naar buiten gaan."

Een vrijwilligster en Inge de Groot (rechts) zitten op hun knieën om de nurdles op te rapen. (foto: Omroep Zeeland)

"Het voelt juist positief omdat er zoveel organisaties opstaan en er steeds meer samenwerking komt", gaat ze verder. "Er komt steeds meer bewustzijn dat er nu echt iets moet gebeuren." De ingezamelde nurdles worden naar de Universiteit van Wageningen gestuurd waar een marinebioloog ze gaat onderzoeken op toxische stoffen. "Dan kunnen we proberen achterhalen waar het plastic vandaan komt."

