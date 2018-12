Zeeland wordt wakker: dood schaap, Michelinsterren en gele hesjes

De eigenaar vond één doodgebeten schaap en meerdere schapen met bijtwonden in zijn weiland (foto: Barry de Leeuw)

Dood schaap

De politie is op zoek naar de eigenaar van een hond die flink heeft huisgehouden in een weiland bij Kruiningen. In dat weiland tussen de Oude rijksweg en de Zandweg vond de schapenhouder één doodgebeten schaap en meerdere andere schapen hadden bijtwonden.

De uitreiking van de Michelinsterren vindt plaats in Amsterdam (foto: Michelin)

Michelinsterren

Zeeuwse koks wachten in spanning op de uitreiking van de Michelinsterren later deze ochtend in Amsterdam. Zeeland heeft nu acht restaurants met één of meer sterren. Inter Scaldes in Kruiningen kreeg vorig jaar een derde ster. Dit jaar is de verwachting dat Meliefste in Wolphaartsdijk een eerste Michelinster krijgt.

Gele hesjes-protest in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Gele hesjes

Afgelopen weekend werd er in Middelburg en Vlissingen geprotesteerd door actievoerders in gele hesjes. Ze betonen zich daarmee solidair met de internationale protestbeweging met gele hesjes. Beide Zeeuwse protestacties zijn rustig verlopen. In Middelburg kwamen zaterdag zo'n zeventig actievoerders bijeen, gisteren in Vlissingen waren het er zo'n 25. Ze protesteerden tegen het beleid van premier Rutte. Zo vinden de actievoerders dat de minimumlonen en uitkeringen omhoog moeten, en dat de pensioenleeftijd terug naar 65 moet.

Alle windmolens van windpark Krammer zijn af (foto: Sky Pictures)

Windmolens

Ze zijn nu allemaal af, de 34 windmolens van windpark Krammer op en rondom de sluizen van de Philipsdam. De komende weken worden hier en daar nog de laatste puntjes op de i gezet, maar de windmolens leveren nu wel al stroom aan de huishoudens in de buurt.

Winterweer in het bos (foto: Arjan van Lomwel uit Goes)

Het weer:

Vanochtend zijn er perioden met regen in Zeeland. Vanmiddag is het droog en breekt van boven zee de zon af en toe door. Het is zacht met maximumtemperaturen rond 9 graden. De wind is veelal matig tot vrij krachtig en draait van zuidoostelijke naar westelijke tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog.