Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel Zeeuwse boerenbedrijven verkopen direct aan de klant, zonder tussenhandelaar

Vooral in Zeeland en Limburg verkopen boeren direct aan consumenten, zonder tussenhandelaar. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Het aandeel van die zogenoemde korte-ketenverkoop in Zeeland is 14 procent. Het gaat vooral om fruittelers met een eigen winkel of automaat langs de kant van de weg, of waar klanten zelf kunnen plukken.

Fruitpluk, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Alleen in Limburg is dat percentage nóg iets hoger dan in Zeeland: daar heeft 15 procent van de landbouw-bedrijven een vorm van korte-ketenverkoop. In Drenthe en Overijssel leveren relatief weinig boeren direct aan de consument: 7 en 6 procent. Wijngaarden en fruitbedrijven zijn de categorieën waar de meeste boerenbedrijven direct aan de klant leveren, 60 en 42 procent van die bedrijven hanteren volgens het CBS een vorm van directe verkoop. Melkveehouders en varkensbedrijven zijn daar minder happig op, in die categorieën doen maar 6 en 3 procent aan korte-ketenverkoop. Hoge omzet Opvallend is wel dat van de bedrijven die direct aan hun klanten leveren de melkveebedrijven een relatief hoge omzet uit de directe verkoop halen, namelijk gemiddeld 57 procent. Alleen bij geitenbedrijven is dat percentage hoger, namelijk 61 procent. Wijngaardbedrijven halen 55 procent uit de directe verkoop. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.