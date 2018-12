'Gevaarlijkste fietspad van Zeeland' moet veiliger, vindt de VVD

Het onverlichte fietspad naast het Kanaal door Walcheren (foto: Jonathan van den Broeke, Vlisssingen)

De PZC deed op de Facebookpagina een oproepje, waar ruim 180 mensen op reageerden. De meesten van hen bleken zich te ergeren aan de onveilige situaties op het Walcherse jaagpad.

Snelste route

Het fietspad is smal, loopt vlak langs het water en doordat er geen lampen staan, is het er 's avonds en 's nachts pikdonker. Desondanks is het er erg druk, omdat het de snelste route is tussen Middelburg en Vlissingen. De VVD noemt dit een 'ongewenste situatie' en roept het provinciebestuur op om het fietspad aan te pakken.

Andere fietsroutes die door de lezers van de PZC als onveilig bestempeld worden zijn de fietspaden van Wolphaartsdijk naar Goes, van Hulst naar Clinge, van Goes naar 's-Gravenpolder en van Brouwershaven naar Den Osse.