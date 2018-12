Zeeuwse gele hesjes willen wekelijks gaan protesteren

Gele hesjes-protest in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De twee eerdere gele hesjes-protesten in Zeeland, in Middelburg en Vlissingen, waren van twee verschillende groepen. In Middelburg deden zo'n zeventig mensen mee, in Vlissingen waren het er een stuk of 25. De wekelijkse protesten in Terneuzen komen uit de koker van dezelfde groep die het protest in Vlissingen organiseerde.

Sociale thema's

In Middelburg lag de nadruk op sociale thema's, zoals minimumlonen en uitkeringen die omhoog moeten en de pensioenleeftijd die weer omlaag moet naar de 65 jaar. Het motto van de actievoerders was: 'Hosternokke, Rutte moe dokke!'

Ook bij het protest in Vlissingen moest Rutte het ontgelden, maar daar lag de nadruk meer op het thema immigratie. De actievoerders protesteerden onder meer tegen het pact van Marrakesh, waarin de Verenigde Naties afspraken hebben gemaakt over de migratie van vluchtelingen. Sommige actievoerders hadden Nederlandse vlaggen bij zich en onderweg werden vuurwerkfakkels aangestoken.

Vreedzaam protest

Komende zaterdag is de eerste protestmars van de Zeeuwse gele hesjes in Terneuzen. De actievoerders lopen dan van 14.00 tot 16.00 uur door Terneuzen. Ze willen dat het een laagdrempelig vreedzaam protest wordt, net als bij de eerdere Zeeuwse protesten in Middelburg en Vlissingen. Geen autobranden of rellen zoals in Parijs dus.

