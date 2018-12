Spannende dag voor Zeeuwse chefs: krijgt Zeeland nóg meer Michelinsterren?

De autobandenfabrikant Michelin presenteert de nieuwe Michelinsterren (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland heeft 8 restaurants met één of meer Michelinsterren. Inter Scaldes in Kruiningen heeft sinds vorig jaar drie sterren. Restaurant De Kromme Watergang in Slijkplaat heeft twee sterren en er zijn zes Zeeuwse restaurants met één ster.

Nieuwkomer

Sins vorig jaar is een nieuwkomer onder de éénsterrestaurants de brasserie Air Republic in Cadzand van Sergio Herman. Verder hebben Spetters in Breskens, in Cadzand-Bad restaurant Pure C, 't Vlasbloemeken in Koewacht, La Trinité in Sluis en restaurant Het Katse Veer in Wilhelminadorp allemaal ook één ster.

Volgens de voorspellingen krijgt Zeeland er dit jaar minstens één ster bij. In het vakblad Kokswereld wordt net als voorgaande jaren restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk getipt voor een eerste Michelinster. Ze gaan daarbij af op de notering in Gault&Millau, Lekker en Proefschrift waar Meliefste hoog in de ranglijsten staat.

Formule nauwelijks veranderd

De Michelinster stamt al uit 1926. Toen introduceerde de bandenfabrikant Michelin de lijst van restaurants die de moeite waard zijn om ervoor om te rijden. Sindsdien is de formule nauwelijks veranderd.

Restaurants maken alleen kans op een ster als zij beschikten over een uitzonderlijk goede keuken, een unieke smaak en een correcte bediening. Ook hetzelfde beoordelingsmodel is nog altijd van kracht:

Dit zijn de vijf criteria van de inspecteurs die wereldwijd de restaurants bezoeken: 1. De kwaliteit van de geserveerde producten

2. De persoonlijkheid van de keuken

3. De beheersing van kooktechnieken en smaken

4. De prijs-kwaliteitverhouding

5. De consistentie

Hoe de Zeeuwse restaurants het afgelopen jaar hebben gepresteerd op die meetlat wordt later vandaag bekend. De nieuwe Michelingids wordt vanaf 11.00 uur gepresenteerd in het DeLaMar Theater. Rond 12.00 uur start naar verwachting de bekendmaking van de sterren.