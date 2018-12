Het lijkt erop dat de auto in de berm is geraakt en via een sloot en een talud is gelanceerd, om vervolgens op zijn kop in het weiland te belanden. Voorbijgangers zagen de auto rond 08.40 uur liggen en belden 112.

Traumahelikopter

De brandweer, ambulancedienst en een traumahelikopter opgeroepen. De gewonde automobilist is uit de ernstig beschadigde auto bevrijd en met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Daar stond de traumahelikopter al te wachten.

De trauma-arts heeft de automobilist gestabiliseerd. Daarna werd de gewonde in de traumahelikopter meegenomen naar een ander ziekenhuis, dat beter is uitgerust voor het behandelen van zijn verwondingen, al zijn de aard en ernst van de verwondingen onbekend.

Auto belandt ondersteboven in weiland bij Zoutelande (foto: HV Zeeland)

De auto raakte bij het ongeluk ernstig beschadigd. Het autowrak is rond 10.45 uur door een bergingsbedrijf meegenomen.