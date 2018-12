Arrestatieteam slaat Goese broers in de boeien voor mishandeling

Arrestatieteam van de politie in actie, archieffoto (foto: HV Zeeland)

De mishandeling gebeurde op 8 november rond 17.10 uur. Meerdere mensen zagen het gebeuren. De twee belagers van het 32-jarige slachtoffer stapten na de mishandeling in hun auto's en reden weg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes vervoerd.

De politie heeft meerdere getuigen gesproken en uit onderzoek bleek dat twee broers uit Goes van 31 en 23 jaar vermoedelijk verantwoordelijk waren voor de mishandeling. Het arrestatieteam van de politie deed daarom op 5 december een inval in een woning in Goes, waar beide broers op dat moment allebei aanwezig waren.

Langslepend conflict

De inzet van het arrestatieteam was volgens de politie noodzakelijk omdat er informatie was binnengekomen dat de mishandeling deel uitmaakte van een langslepend conflict tussen het slachtoffer en de verdachten. Bovendien zouden er mogelijk wapens in het spel zijn. Beide verdachten zijn bij de inval gearresteerd. Daarbij werden voor zover bekend geen vuurwapens gevonden.

De derde verdachte werd een dag later opgepakt. De politie vermoedt dat de 25-jarige inwoner van de gemeente Noord-Beveland ook een rol heeft gespeeld bij deze mishandeling. Hij is, net als de twee Goese broers, aangehouden voor openlijke geweldpleging. Wat hij precies heeft gedaan wil de politie in belang van het nog lopende onderzoek niet zeggen.

In beperking

De aanhouding van deze drie verdachten is nu pas naar buiten gebracht omdat ze tot afgelopen weekend in beperking zaten. Dat is een juridische term die inhoudt dat de verdachten en hun advocaten uit belang van het lopende onderzoek met niemand contact mogen hebben over deze zaak. Ook mag de politie dan geen details over de zaak delen met de pers.