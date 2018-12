Deel dit artikel:













Agenten gebruiken pepperspray bij aanhouding voor witwassen

De politie heeft een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt in Ritthem, omdat hij niet kon verklaren hoe hij aan het grote geldbedrag was gekomen dat hij op zak had. Omdat de man zich bij de aanhouding nogal hevig verzette, hebben de agenten pepperspray gebruikt.

Arrestatie, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Agenten stonden te controleren op de Ritthemsestraat toen ze de auto van de man gisteravond rond 23.05 uur aan de kant zetten. Hij had nog een boete openstaan en moest die direct afrekenen. De agenten roken bovendien een wietlucht in de auto en besloten het voertuig daarom te doorzoeken. Vooral geïnteresseerd in het grote geldbedrag In de auto bleek inderdaad een klein zakje wiet te liggen, maar de agenten waren vooral geïnteresseerd in het grote geldbedrag dat de man op zak bleek te hebben. Omdat de man geen goede verklaring kon geven van hoe hij aan dat geld gekomen was, besloten de agenten het geld in beslag te nemen voor onderzoek en de verdachte te arresteren. Na de inzet van pepperspray kalmeerde de man en kon hij worden afgevoerd naar het politiebureau. Hij zit nu ingesloten in een politiecel voor verder onderzoek.