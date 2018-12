Onderzoek naar gedrag politie na verkrachting of aanranding

Politielogo op uniform agent, archieffoto (foto: Politie)

De 28-jarige vrouw die was aangerand spoorde zelf de dader op. De aanrander had namelijk ook haar telefoon meegenomen en zij kon met een app op afstand zien waar die telefoon zich bevond. Die informatie deelde ze met de politie, maar die deed daar volgens het slachtoffer weinig mee.

Te passief

De inspectie concludeerde in deze zaak dat de politie fouten had gemaakt en te passief had opgetreden. Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft het onderzoek in gang gezet op verzoek van de Tweede Kamer. Veel Kamerleden reageerden verontwaardigd op berichtgeving over deze zaak.

Het onderzoek richt zich op mogelijke belemmeringen voor slachtoffers als zij aangifte doen van aanranding of verkrachting. Ook kijkt de inspectie naar het opsporingsonderzoek en of het besluit om al dan niet te vervolgen, is meegedeeld aan de aangeefster of aangever. Doel is te kijken of en hoe de bejegening van slachtoffers in het opsporingsproces kan worden verbeterd.

Representatief beeld

Naast Zeeland/West-Brabant worden ook zedenzaken in de politieregio's Den Haag, Rotterdam, Oost-Nederland en Limburg opnieuw tegen het licht gehouden. Er is gekozen voor deze regio's omdat dit een representatief beeld van Nederland moet geven.

De Inspectie Justitie en Veiligheid benadert nu in totaal tachtig slachtoffers van zedenzaken, en dan met name van verkrachting of aanranding, en hoopt van minimaal 55 van hen te horen hoe de politie met hen is omgegaan. Het gaat om zedenzaken die bij de genoemde vijf politie-eenheden speelden in 2017 en de eerste helft van 2018. Ter vergelijking: de afgelopen jaren werden bij de politie meer dan 11.000 zedenincidenten per jaar gemeld.

Ervaringen

De slachtoffers die daaraan meewerken kunnen kunnen bij de inspectie hun ervaringen kwijt in interviews en via enquêtes. Ook zal de inspectie politiemensen ondervragen en aan medewerkers van organisaties die slachtoffers opvangen wordt ook gevraagd om hun ervaringen zijn met de politie in zedenzaken te delen.