Tweede Michelinster voor Pure C in Cadzand

Syrco Bakker van restaurant Pure C ontvangt twee sterren tijdens de presentatie van de Michelin Gids 2019 in het DeLaMar Theater (foto: ANP)

Acht Zeeuwse restaurants hebben nu samen twaalf Michelinsterren. Door de extra ster voor Pure C heeft Cadzand-Bad in totaal drie Michelinsterren, twee voor Pure C en een voor AIR Republic. Op de vraag of Cadzand-Bad de culinaire place to be is, antwoordde chefkok Syrco Bakker: "Dat is ook de bedoeling. We hebben veel te bieden en het is mooi dat dat ook uit de verf komt." Voor Sergio Herman komt de tweede ster niet als verrassing. "Naar mijn gevoel had je hem al veel eerder verdiend Syrco. Ik wist dat je klasse had en bijzonder was toen je bij mij in de keuken van Oud Sluis stond", laat de Zeeuwse chefkok weten op Instagram.

Zeeuwse Michelinsterren

Restaurant Aantal sterren Sterren vorig jaar Inter Scaldes, Kruiningen 3 3 Kromme Watergang, Hoofdplaat 2 2 Pure C, Cadzand-Bad 2 1 Spetters, Breskens 1 1 AIRrepublic, Cadzand-Bad 1 1 't Vlasbloemeken, Koewacht 1 1 La Trinité, Sluis 1 1 Katseveer, Wilhelminadorp 1 1

Geen ster voor Meliefste

Kenners en experts rekenden er, net als vorig jaar, op dat Restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk ook een ster zou krijgen. Maar die voorspelling kwam niet uit. Thijs Meliefste was voorafgaand aan de uitreiking rustig: "Ik weet dat ons restaurant veel genoemd wordt, maar ik weet het niet. De zenuwen zijn wel onder controle", zei de chefkok tegen horeca vakblad Misset Horeca.

Alle Zeeuwse restaurants hebben hun notering in de Michelingids voor komend jaar behouden, waaronder ook Jannes en Claudia Brevet van restaurant Inter Scaldes. Zij kregen vorig jaar een derde ster en, maakte na de uitreiking kennis met de marketingwaarde van die ster; "Je merkt het aan de reserveringen, het hele jaar zaten we vol. Ik opende na de uitreiking de mail en er waren 1.000 reserveringen van over de hele wereld."

Lees ook: