Goesenaar die dodelijk ongeluk veroorzaakte: 'Ik had haast'

De verdachte Goesenaar reed op 1 oktober 2016 rond 15.30 uur op de Tractaatweg uit Terneuzen richting België. De maximumsnelheid op die weg is honderd kilometer per uur en er geldt een inhaalverbod, aangegeven met een doorgetrokken streep. Toch besloot hij om de voor hem rijdende auto in te halen. Naar eigen zeggen omdat hij haast had, Het lukte de man uit Goes vervolgens niet meer om zijn auto op tijd terug naar de rechterweghelft te sturen. Daardoor raakte hij een tegenligger. De verdachte zei dat hij een auto inhaalde omdat zijn voorganger 80 reed, waar 100 mag en zich daaraan irriteerde. "Dat was dom", zegt hij in de rechtbank.

De verdachte schakelde terug in een lagere versnelling om meer toeren te maken. Zijn auto wilde niet snel genoeg optrekken. "Ik had er toen voor moeten kiezen om terug te gaan", vertelt de verdachte. "Mijn auto wilde niet sneller. Ik dacht: wat gebeurt er nu? Maar ik moest door. Ik schakelde verder, gaf gas bij en ineens ontploften alle airbags. In een paar seconden was het gebeurd."

Harde knal

Door de botsing ging de auto van de tegenligger tollen, die kwam vervolgens met een harde knal tegen een derde voertuig aan. Bij die harde botsing met de derde auto kwam een inzittende van de tweede auto om het leven. Het dodelijk slachtoffer, een 60-jarige man uit Brouwershaven, zat op de achterbank van de rondtollende auto.

Bij het ongeluk raakten vier anderen gewond. Hun klachten variëren van een ernstige hoofdwond, tot kneuzingen, een breuk in de lendenwervel, nekpijn, oorsuizen en een trauma. Een getuige verklaart dat hij de inhaalactie van een afstand al zag en meteen wist dat het niet goed zou komen. "De tegemoetkomende Renault kon geen kant op en begon te tollen." Ook andere getuigen begrijpen niet waarom de verdachte op dat moment in moest halen.

De verdachte verklaarde eerder dat hij zijn twijfels had over de dodelijke afloop. Hij dacht dat de man misschien wel overleed door de zware lading in de auto of dat hij zijn gordel niet om had. Die verklaring werd de dochter van de nabestaande te veel. Ze liep huilend de zaal uit. De verdachte zegt inmiddels op die eerdere verklaring te zijn teruggekomen.

'Ik had haast'

De man die het ongeluk veroorzaakte bleef zelf ongedeerd, al scheelde dat niet veel. Hij kon na de botsing maar ternauwernood een tegemoetkomende vrachtwagen ontwijken, waarna hij in de linkerberm tot stilstand kwam. De verdachte zegt nooit eerder een snelheidsovertreding te hebben begaan. Toch reed hij zeven maanden na het ongeluk 60 tot 65 kilometer te hard over de Sloeweg (N62). Hij verklaart dat hij dacht dat hij 130 kilometer per uur mocht rijden en harder reed omdat hij aan het inhalen was. "Ik had haast", zegt hij. "Dit is de domste fout die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Anderen lijden door mij. Ik vergeef het mezelf nooit."

De Officier van Justitie vertelt dat een auto naast - een vervoersmiddel - ook een dodelijk wapen is en dat de verdachte weinig heeft geleerd van het ongeluk, omdat hij zeven maanden daarna te hard reed op de Sloeweg. "Dit is asociaal rijgedrag", aldus de officier. Naast de celstraf en rijontzegging wordt er een boete van 1.000 euro en een rijontzegging van twee maanden geëist voor het hardrijden.

De dochter van de overleden man maakte gebruik van het spreekrecht "Mijn vader liet alles achter zich in Brazilië om samen met mijn moeder naar Nederland te komen. Om bij hun kleinkinderen te zijn. Iedere dag als ik wakker wordt denk ik een kleine seconde dat mijn vader nog leeft. Daarna komt de klap. Elke ochtend denk ik aan dit ongeluk. Ik vraag me af of het woord 'ongeluk' hier wel van toepassing is. Dit was heel bewust. We hadden de dag voor het ongeluk zijn 60e verjaardag gevierd. Hij had nog een heel leven voor zich." Tegen de verdachte, in tranen: 'Ik mis mijn vader. Ik hoop dat jij beseft wat je ons hebt aangedaan!"

De advocaat de verdachte legt uit dat zijn cliënt een fatale inschattingsfout heeft gemaakt. "Hij heeft niet direct gezorgd voor het overlijden van de inzittende van de andere auto. Er is wel een causaal verband." De advocaat vraagt om vrijspraak van dood door schuld.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak liet lang op zich wachten, wat bij de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer voor veel frustratie zorgde. Volgens het Openbaar Ministerie werd de vertraging veroorzaakt door een capaciteitsprobleem bij de rechtbank. Op donderdag 10 januari doet de rechtbank uitspraak.

Verslaggever Simone Vogel zat in de rechtbank en deed verslag via Twitter:

