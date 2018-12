LIVE: Goesenaar die dodelijk ongeluk veroorzaakte: 'Ik had haast'

Verslaggever Simone Vogel zit in de rechtbank en doet live verslag via Twitter:

De verdachte Goesenaar reed op 1 oktober 2016 rond 15.30 uur op de Tractaatweg uit Terneuzen richting België. De maximumsnelheid op die weg is honderd kilometer per uur en er geldt een inhaalverbod, aangegeven met een doorgetrokken streep. Toch besloot hij om de voor hem rijdende auto in te halen. Het lukte de man uit Goes vervolgens niet meer om zijn auto op tijd terug naar de rechterweghelft te sturen. Daardoor raakte hij een tegenligger.

Harde knal

Door de botsing ging de auto van de tegenligger tollen, die kwam vervolgens met een harde knal tegen een derde voertuig aan. Bij die harde botsing met de derde auto kwam een inzittende van de tweede auto om het leven. Het dodelijk slachtoffer, een 60-jarige man uit Brouwershaven, zat op de achterbank van de rondtollende auto.

Bij het ongeluk raakten vier anderen gewond. Het gaat om de bestuurder en bijrijder van de tweede auto, allebei uit Zierikzee, en het gezin in de derde auto: een man, vrouw en dochter uit Terneuzen.

Ongedeerd

De man die het ongeluk veroorzaakte bleef zelf ongedeerd, al scheelde dat niet veel. Hij kon na de botsing maar ternauwernood een tegemoetkomende vrachtwagen ontwijken, waarna hij in de linkerberm tot stilstand kwam.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak liet lang op zich wachten, wat bij de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer voor veel frustratie zorgde. Volgens het Openbaar Ministerie werd de vertraging veroorzaakt door een capaciteitsprobleem bij de rechtbank.

