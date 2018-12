Tennisster Lesley Kerkhove gaat voor de top-100

Nederlands kampioen

Kerkhove, afkomstig uit Zierikzee, kroonde zich afgelopen zondag in Apeldoorn zowel in het dubbel- als het enkelspel tot Nederlands kampioen. Maar omdat ze de finale in het enkelspel niet hoefde te spelen - opponent Bibiane Schoofs moest ziek afhaken - bleef de grote blijdschap over die laatste titel uit. In 2011 pakte Kerkhove haar eerste Nederlandse titel.

"Ik heb niet echt het gevoel dat ik Nederlands kampioen ben", zei ze pal nadat de single finale was geschrapt. "Het is jammer dat we de wedstrijd niet konden spelen."

Het hele radio-interview met Lesley Kerkhove beluister je hieronder.

Lesley Kerkhove is de nieuwe Nederlands kampioen

Australian Open

Kerkhove gebruikte de Nederlands kampioenschappen - waar veel nationale toppers ontbraken - als voorbereiding op volgend jaar. In januari hoopt ze via het kwalificatietoernooi door te stoten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open, de eerste grand slam van 2019.

"Mijn doel is niet alleen kwalificeren, maar ook de eerste ronde winnen. Dat is me nog niet eerder gelukt. Ik heb er heel veel zin in, de Australian Open is mijn lievelingstoernooi."