Drie auto's botsen op elkaar in Westerscheldetunnel

In de Westerscheldetunnel zijn drie op elkaar gebotst daardoor was de Oostbuis (richting Borssele), volledig afgesloten. De berging van de voertuigen is inmiddels voltooid.

(foto: Cor Oudesluijs / Omroep Zeeland Flickr) Voor de tunnel was vertraging ontstaan. Rond 17.15 uur ging de tunnel weer open.