Na ruim vijfentwintig jaar weer op het ijs, ouderen genieten

Het was wel vijfentwintig jaar geleden dat ze op het ijs was geweest. Corry Castel uit Middelburg. Ze mocht vandaag met ruim zeventig andere ouderen een paar rondjes in de arrenslee op de ijsbaan in Middelburg.

Het uitje werd georganiseerd door studenten van verschillende opleidingen van Scalda in Middelburg. Ze stelden een compleet programma samen voor bewoners van SVRZ-verpleeghuizen inclusief bingo, kerstknutselen, een wafel en warme chocomel. Zodra ze hiervan een verslag hebben geschreven en ingediend, kunnen der studenten studiepunten verdienen. Ook konden de ouderen een rondje over het ijs met de arrenslee, op de foto met de Kerstman en de echte bikkels konden zich wagen aan een partijtje curling.