Tijl Damen tovert elke gymzaal om tot een theater

Tijl werkt op maat. Zo maakt hij voor een schooldirecteur die met pensioen gaat een voorstelling met een op hol geslagen rollator en een modeshow voor bejaarden. In de kersttijd trekt hij langs scholen met een speciaal kerstprogramma. Zo ook op basisschool De Oude vaart in Terneuzen.

Bij de optredens van Tijl worden de kinderen actief betrokken, ze krijgen opdrachten, leren liedjes en spelen mee in de voorstelling. Hij vindt het belangrijk dat kinderen zich lekker kunnen uitleven bij zijn voorstellingen maar is ook heel duidelijk tegen kinderen wanneer ze weer rustig moeten zijn. Kinderen hebben recht op die kaders volgens hem omdat ze anders helemaal los gaan en zo zelf niets meer aan de voorstelling hebben.

Een gymzaal van een school is een sfeerloze kille ruimte, dus de sfeer moet ik zelf maken" Tijl Damen-theatermaker

Tijl heeft een achtergrond in het onderwijs maar ontdekte al tijdens opleiding dat hij niet zijn hele leven voor de klas wilde staan. Sinds vier jaar is hij fulltime theatermaker en kan hij leven van zijn optredens. Ondanks zijn huidige succes hoopt Tijl dat hij de komende jaren meer in theaters kan optreden. "Het spelen in gymlokalen en buurthuizen is mooi maar er gaat niets boven een echt theater."

Op de website van Tijl Damen staan 200 liedjes en rijmpjes. Ook tekent Tijl zijn eigen cd- en singlehoezen en illustreert kinderboeken.