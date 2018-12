'Dode man Kloosterzande niet in Zeeland vermoord'

De auto is volledig uitgebrand en werd meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffer is een 41-jarige man uit het Belgische Temse. Volgens de media in België gaat het om Raouf B., die bekend zou zijn in het Antwerpse drugsmilieu.

Het lichaam van de man werd vorige week donderdag door de brandweer gevonden op een afgelegen plek aan de Zeedijk. Hij lag naast een Range Rover die grotendeels was uitgebrand.

De vermoorde man was een bekende bij de Vlaamse politie. Zo werd hij in 2014 opgepakt bij een onderzoek naar internationale cocaïnehandel. Eerder ging hij al de cel in voor verschillende overvallen.

