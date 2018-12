Deel dit artikel:













Hoornbeeck is weer de beste mbo-school

Het Hoornbeeck College is opnieuw gekozen tot het beste grote ROC van Nederland. Dat concludeert de Keuzegids voor het onderwijs. De reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs heeft zes vestigingen waaronder één in Goes.

Hoornbeeck is weer de beste MBO-school (foto: Omroep Zeeland) Het is alweer voor de tiende keer op rij dat het Hoornbeeck College zich mag kronen tot de beste mbo-school van het land. Scalda Scalda scoort net boven het landelijk gemiddelde. Vier opleidingen op het Scalda College krijgen de stempel Topopleiding. Dat zijn: Brood en Banket, Schilderen, Maatschappelijk Werk en Pedagogisch Werk. De keuzegidsen zijn gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder de nationale studenten enquête, studiesucces en de arbeidsmarkt. De keuzegids kan door leerlingen gebruikt worden om een opleiding uit te kiezen. Bekijk de Keuzegids mbo 2019.