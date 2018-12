Nieuwe Nederlander Dalal (12) 'Ik ben nu hetzelfde als mijn vriendinnen'

Oorkonde

Meer dan de helft van de nieuwe Goese Nederlanders was op de ceremonie afgekomen om een oorkonde in ontvangst te nemen en de allereerste felicitaties van de burgemeester. De meesten van hen wonen al jaren in de gemeente en wachtten al even lang op een officiële status. Zoals Amir Ibrahim uit Soedan. Hij wachtte zes jaar. Hij kwam hier naartoe vanwege de oorlog en conflicten in het gebied waar hij woonde. Zijn vader was hier al.

Twintig nieuwe Nederlanders kregen vanmiddag een oorkonde (foto: Omroep Zeeland)

Vijf jaar

Xing Goa uit China is naar Nederland om bij haar moeder te kunnen zijn. "Het voelt heel fijn om Nederlander te zijn. Ik ben er echt heel blij mee. Ik wil hier graag studeren en een mooie toekomst opbouwen. Ze heeft vijf jaar moeten wachten. In die tijd heeft ze een Nederlandse opleiding gedaan."

Voor de 12-jarige Dalal Ruteeb duurde het wachten maar lang. "We moesten ook oppassen, als je een boete krijgt of zoiets moet je nog langer wachten." Haar geduld is beloond en daar is ze dolgelukkig mee: "Ik ben nu hetzelfde als mijn vriendinnen. Ik voelde me al soms Nederlander maar nu is het echt officieel."