Met het Maatjesdiner wil Humanitas Zeeland de vrijwilligers van het Maatjesproject in het zonnetje zetten en tegelijkertijd aandacht vragen voor het project. Humanitas koppelt met het Maatjesproject vrijwilligers aan mensen met een licht verstandelijke beperking om samen dingen te ondernemen, zoals een hobby, wandelen, fietsen, naar de stad gaan of een spelletje doen.

Wachtlijst

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om contact te maken met anderen en dat te onderhouden. Vrijwilligers helpen hen daarbij door één keer per twee weken bij hun deelnemer op bezoek te gaan, samen koffie te drinken en iets leuks te doen. Op dit moment zijn in Zeeland 36 vrijwilligers actief in het Maatjesproject van Humanitas. Er zijn 44 mensen met een verstandelijke beperking die nog wachten op een Maatje.

Kerstdiner voor Maatjes van Humanitas Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het diner werd voor de vijfde keer georganiseerd. Het kerstdiner is mogelijk gemaakt door de Kloveniersdoelen, Brasserie BLVD en de Drvkkery. Dit jaar werd het diner bereid door Ralph Wiessner en Maartje Kastelein van Brasserie BLVD in Vlissingen.