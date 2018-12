Zeeuwse onderzoeker: 'De wat zoetere oester is in opmars'

Jasper van Houcke is de baas van een onderzoeksgroep aan de Hogeschool in Vlissingen die zich bezig houdt met aquacultuur. Het kweken van bijvoorbeeld oesters, mosselen en algen. Hij is gefascineerd door water en het leven er in. "Ik ben een Zeeuw, en heb dus wat met water", zegt hij. "Maar ik vond biologie ook altijd al heel leuk, en dan met name de biologie van allerlei waterbeestjes."

Zoete oesters

Naast zijn dagelijkse werk heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de smaak van oesters. "Dat smaakonderzoek zijn we ongeveer zes jaar mee bezig geweest. We hebben mensen die al oesters eten, uitgebreid laten proeven. Daaruit kwam naar voren dat ze een voorkeur hebben voor een wat zoetere oester. En dat is door het voer van de oester, micro-algen, te beïnvloeden."

Oesterboorder

Van Houcke is ook bezig met onderzoek naar de oesterboorder, een slak die schade aanricht bij de oesterkwekers in Zeeland. "We zijn er inmiddels van overtuigd dat we dit beestje niet meer weg krijgen. Hij heeft geen natuurlijke vijanden en plant zich erg snel voort", zegt de onderzoeker. "Daarom kijken we nu hoe we schade kunnen beperken. Bijvoorbeeld door ze op gezette tijden weg te vissen rond de oesterpercelen."

