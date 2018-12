Zeeland wordt wakker: Zoete oesters, Humanitas-diner en zingende Tijl

Oesterschelp in Nationaal park Oosterschelde (foto: Helma Hoek)

Zoete oesters

Jasper van Houcke van de HZ University of Applied Sciences denkt dat er nog veel te verbeteren valt aan de kwaliteit van de Zeeuwse oesters. Hij doet onderzoek naar de smaak van de oesters, de langere houdbaarheid en de bestrijding van de oesterboorder.

Kerstdiner voor Maatjes van Humanitas Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Humanitas-diner

Een drie gangen diner voor de Maatjes van Humanitas Zeeland en een aantal van de mensen die zij als vrijwilliger begeleiden. Het werd geserveerd in de Kloveniersdoelen in Middelburg.

Tijl Damen tovert elke gymzaal om tot een theater (foto: Omroep Zeeland)

Zingende Tijl

Hij is acteur, muzikant, zanger, schrijver en illustrator. Tijl Damen uit Breskens is een theatrale duizendpoot en al die kwaliteiten bundelt hij in zijn voorstellingen. Met zijn eigen mobiele theater reist Tijl Damen door Nederland en Vlaanderen. Hij speelt voor basisschoolkinderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. De voorstellingen die Tijl maakt zijn doorspekt met liedjes, muziek, humor en interactie met zijn publiek. Hij speelt gitaar, ukelele en mandoline, accordeon en mondharmonica.

Hoornbeeck is weer de beste MBO-school (foto: Omroep Zeeland)

Beste MBO-school

Het Hoornbeeck College is opnieuw gekozen tot het beste grote ROC van Nederland. Dat concludeert de Keuzegids voor het onderwijs. De reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs heeft zes vestigingen waaronder één in Goes.

Eikeltjes die het koud hebben in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer:

Het is vanochtend bewolkt, vanmiddag kan af en toe de zon doorbreken. Bij een matige zuidelijke wind wordt het maximaal 8 of 9 graden. Het blijft deze hele dinsdag droog.