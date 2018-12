Steeds meer hulpvragen, Stichting Leergeld zoekt donateurs

Steeds meer gezinnen kloppen aan bij Leergeld. (Archief) (foto: OZ)

Ouders of verzorgers van kinderen van 4 tot en met 18 jaar kunnen een beroep doen op Leergeld Oosterschelderegio als ze bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen. Ze moeten kunnen aantonen dat het inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Hulpaanvragen

De stichting probeert zich de laatste jaren meer te profileren. Dat is volgens woordvoerder Job van Weele de reden dat er steeds meer aanvragen zijn. In 2016 waren dat er nog 600, een jaar later steeg het aantal naar 1000. Dit jaar heeft Stichting Leergeld 1400 aanvragen in behandeling genomen. Van der Weele ziet graag dat gezinnen waar het goed gaat een helpende hand biedt aan families waar het minder goed gaat.

Leergeld zoekt donateurs door meer aanvragen

Stichting Leergeld bestaat uit vrijwilligers en is afhankelijk van financiële ondersteuning door gemeentes, serviceclubs, particulieren en ondernemingen. Volgens de stichting leven er in de Oosterschelderegio zo'n 2.300 kinderen in een achterstandssituatie.