Russisch kettingschip vlotgetrokken van Engelse kust Russisch kettingschip vlotgetrokken van Engelse kust (foto: Alexandria Pešić)

Het Russische vrachtschip Kuzma Minin dat zeven maanden aan de ketting heeft gelegen in Terneuzen en vannacht was vastgelopen voor de Engelse kust is vlotgetrokken. Het schip was op het strand van Falmouth vastgelopen, aan de Engelse zuidwest kust.

Het schip is rond 15.00 uur Nederlandse tijd door vijf sleepboten van het strand getrokken en naar dieper water gebracht. Het ligt nu voor anker voor de kust van Falmouth, waar het schip geïnspecteerd wordt op eventuele schade. Het schip is niet geladen en tijdens de stranding zijn er volgens de Engelse kustwacht geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Volgens Engelse media zijn er achttien mensen aan boord. Het schip zou in eerste instantie om 18.00 uur Nederlandse tijd vlotgetrokken worden, maar de reddingsdiensten besloten het eerder te proberen. De Britse nieuwszender Sky News was op locatie en heeft live verslag gedaan. Aan de ketting Begin deze maand kon het vrachtschip na zeven maanden vertrekken uit de haven van Terneuzen. Door financiële problemen bij de rederij lag het schip vast in de Massagoedhaven. Door een lening kon het schip weer verder varen. Die reis heeft dus nog geen twee weken geduurd. In eerste instantie zou het schip naar het Deense Skagen, maar al snel na vertrek werd de bestemming aangepast naar de Spaanse enclave Ceuta bij Marokko. In september was de situatie voor de bemanning van het schip vrij uitzichtloos. Er was een tekort aan eten, maar ook aan medicijnen. Medewerkers van het schip zouden medische en psychische problemen hebben. De bemanning kon het schip toen wel verlaten, maar koos daar niet voor. Zeelieden doen dan afstand van hun rechten en moeten zelf opdraaien voor de kosten van hun thuisreis. Ze krijgen dan ook geen salaris meer. Lees ook: Russisch schip na zeven maanden weg uit Terneuzen

Nu ook tekort aan medicijnen op Russisch schip in Terneuzen