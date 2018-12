Sterftecijfer ziekenhuis ZorgSaam omhoog

Ziekenhuis ZorgSaam (archief) (foto: Omroep Zeeland)

In 2017 gingen 219 mensen dood in het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis (of kort na ontslag uit het ziekenhuis), terwijl de verwachte sterfte 223 was. Ieder ziekenhuis is verplicht de HSMR te laten berekenen en de publicatie ervan is eveneens verplicht. Het ministerie van Volksgezondheid eist dat omdat openbaarheid een stok achter de deur is voor ziekenhuizen om zich te verbeteren.

HSMR is de afkorting van de Hospital Standardised Mortality Ratio. De HSMR vertelt hoe groot het verschil is tussen het werkelijke aantal sterfgevallen en het verwachte aantal in een ziekenhuis. Het verwachte aantal wordt berekend op basis van landelijke cijfers over vergelijkbare patiënten. Er wordt met name gekeken naar de aandoening, allerlei andere ziekten die zijn/haar levenskansen verkleinen en de leeftijd. Een ziekenhuis waarin de werkelijke sterfte en de verwachte sterft precies gelijk zijn, heeft een HSMR van precies 100. is de werkelijke sterfte lager, dan is de HSMR lager dan 100.

Het ADRZ heeft enkele jaren achtereen een HSMR gehad boven de 100. Wat inhoudt dat er méér mensen stierven dan verwacht. Het Goese ziekenhuis heeft met name verbeteringen aangebracht in de registratie van de patiënten en hun aandoeningen, zodat de berekening van de HSMR zorgvuldiger kon worden gedaan. In 2017 resulteerde dat een HSMR van 83, voor het eerst sinds acht jaar onder de honderd.

ZorgSaam zelf kan in cijfers van alle sterftegevallen per aandoening geen bijzondere uitschieters vinden die de stijging hebben veroorzaakt. '"De toename is gespreid over alle afdelingen en dan steeds met kleine beetjes", aldus Claudia Koenraadt, beleidsadviseur Kwaliteit van ZorgSaam. Het wordt daarmee ook lastig om met speciale maatregelen de HSMR weer terug omlaag te brengen.

Manier van rekenen

Die stijging is volgens Koenraadt een gevolg van de manier waarop de HSMR wordt berekend. ZorgSaam had als een van de eerste ziekenhuizen in ons de land de registratie van patiënten en hun aandoeningen zo goed op orde dat HSMR meestal lager uitviel dan het landelijk gemiddelde. Nu veel andere ziekenhuizen hun registratie ook verbeterd hebben, zakken de landelijke aantallen en komt het Zeeuws-Vlaamse sterftecijfer er 'vanzelf' steeds dichterbij, is de verklaring van Koenraadt.

Beste ziekenhuis van Nederland

Een maand geleden nog werd Zorgsaam uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Nederland, in een grote ziekenhuisvergelijking van het dagblad AD. Het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis scoorde goed op het achterwege blijven van complicaties, een laag aantal her-operaties en een laag percentage infecties. Bovendien onderscheidde het zich op, volgens vele patiënten, 'echt persoonlijke zorg'.