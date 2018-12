'Aantal eenzijdige ongevallen in Zeeland moet omlaag'

Begin december zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat speciale teams gemeenten en provincies moeten gaan helpen om de lokale en regionale wegen veiliger te maken.

Zeeland heeft al een zogenaamde "bestuurlijke kopgroep". Daarin werken de wegbeheerders provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen samen met politie en Openbaar Ministerie. "Ik ga graag met de minister aan de slag om voor Zeeland een concreet actieprogramma te maken", zegt Van der Maas.

Zeeland heeft vier wegbeheerders: - Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de wegen in stad en dorp.

- De provincie Zeeland zorgt voor de veiligheid op de grotere doorgaande wegen en naastgelegen parallelwegen.

- Rijkswaterstaat zorgt voor de A58, N57 en N61 in Zeeland.

- Het waterschap Scheldestromen zorgt voor de resterende Zeeuwse wegen.

Het aantal ongelukken op de Zeeuwse wegen is al afgenomen, maar op de Zeeuwse N-wegen gebeuren nog relatief veel eenzijdige ongelukken. Daar wil Van der Maas zich vooral op richten. "Een bestuurder raakt, door wat voor oorzaak dan ook van de weg en belandt tegen een boom of in de sloot." Om daar wat aan te doen worden maatregelen getroffen, zoals het verharden van de wegen naast het asfalt met groentegels. Maar ook bewustwording van het rijgedrag van de chauffeur hoort hierbij. "Laat je niet afleiden achter het stuur."

Het aantal ongelukken in Zeeland neemt wel af, maar het aantal verkeersdoden blijft een probleem. Vanaf 2010 is langzaam een daling ingezet. Maar in 2016 vielen weer 30 verkeersdoden. Vervolgens verloopt het aantal grillig. Dit jaar zijn er, tot nu toe, twaalf doden in het verkeer te betreuren. Het laagste sinds 2010 en lager dan in 2015.

De afgelopen jaren zien we dat aantal verkeersslachtoffers een grillig verloop heeft (foto: Omroep Zeeland)