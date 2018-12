Water in sloten en vijvers staat nog steeds te laag

Sloot bij de Beaufortsluis bij Walsoorden (foto: Omroep Zeeland)

Normaal gesproken staan de stuwen in de winterperiode een stuk lager dan in de zomer zodat regen gemakkelijk kan worden afgevoerd. "Dit jaar houden we de stuwen hoog zodat het regenwater wordt opgevangen en in plaats van het af te voeren kunnen we de watervoorraad er weer mee aanvullen", zegt Luc Mangnus, dagelijks bestuurder van Waterschap Scheldestromen.

Of het winterpeil alsnog later alsnog wordt ingesteld, ligt volgens Mangnus aan het weer. "Het watertekort is voorlopig nog te groot, dus het zou nog best een behoorlijke tijd op zomerpeil kunnen blijven staan. Dat is geheel afhankelijk van hoeveel regen er valt. We houden het nauwlettend in de gaten en als het moet gaan we terug naar een lager niveau", aldus Mangnus.

Luc Mangnus van het Waterschap legt uit waarom sommige sloten en vijvers nog op zomerpeil staan