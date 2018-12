Zeeuwse Documentaire Week 2018, de laatste week van het jaar bij Omroep Zeeland

In de laatste week van 2018 is het de Zeeuwse Documentaire Week bij Omroep Zeeland. Bekende titels zoals Van Verlies Kun Je Niet Betalen worden tijdens de week uitgezonden. Maar ook minder bekende documentaires met bijzondere verhalen worden getoond, zoals Opgeve Amme Nooit Nie, een documentaire over de Kustmarathon. Een verhaal met een dramatische wending, over organisator Lein Lievense die niet opgeeft.

We hebben de uitzendingen voor je op een rijtje gezet.

Zeeuwse Documentaire Week 2018

Datum Tijd Uitzending 24 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Tussentijd 25 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Van Verlies kun je niet betalen 26 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Lady Bug, this is Ineke 27 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Building Bridges 28 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Stormvloed in de schelphoek 29 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Bobje, nachtburgemeester van Noord-Beveland 30 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Cor en Henk, Weer van de Oosterschelde 31 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 This is it, 35 jaar blues van Zeeuwse bodem 1 januari 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Opgeven? Amme nooit nie

Tussentijd

Maandag 24 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Het 14-jarige Palestijns Syrisch meisje Nur woont samen met haar vader en broertje in één kamer in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Ze gaat naar school, helpt haar vader met de huishouding en speelt met de andere kinderen in het azc. Maar in gedachten is ze bij haar moeder, broertje en zusjes in Libanon. Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat ze die voor het laatst zag. Na het wachten op een verblijfsvergunning begint nu het lange wachten op hereniging met de rest van het gezin.

Van verlies kun je niet betalen

Dinsdag 25 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

De groentezaak van Adrie en Francien Trimpe in de binnenstad van Vlissingen bestaat reeds 65 jaar. Ze zijn beiden zeer slecht ter been, maar Adrie werkt nog steeds veertien tot zestien uur per dag. Net voordat zij in 1957 trouwden, gingen ze voor de eerste en laatste keer op vakantie. Daarna is het er nooit meer van gekomen. Hard werken is hun credo. Ada, de veel jongere zus van Adrie, werkt dagelijks mee in de winkel. Ze maakt zich zorgen als ze straks drie maanden naar Zuid-Frankrijk gaat. Houden Adrie en Francien het nog vol of zullen ze de winkel moeten sluiten?

Deze documentaire werd geselecteerd door de NPO voor de MIPCOM, de belangrijkste beurs voor de internationale tv markt in Cannes.

Ladybug, this is Ineke

Woensdag 26 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Al meer dan dertig jaar weet Ineke Otte mensen te inspireren, te verwonderen en te raken met haar kunst. Waren het twintig jaar geleden haar prachtig vormgegeven beelden waarmee zij de aandacht trok, nu zijn dat haar sieraden die ook door beroemdheden worden gedragen.

Building Bridges

Donderdag 27 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Tegenwoordig weten de meeste mensen in Nederland dat klimaatverandering een bedreiging vormt en veel mensen maken zich zorgen. Waarom onderneemt dan niet iedereen actie? Met die vraag in het achterhoofd gaan de HZ-studenten Nadine Smits en Carlijn Mulder op reis in Nederland en in landen waar klimaatverandering meer zichtbaar is om met eigen ogen te zien waar het klimaatprobleem nou eigenlijk om draait. Ze spreken verschillende mensen en verschillende doelgroepen variërend van de boeren in de Mekong Delta en het Wereld Natuur Fonds in Indonesië tot de overheid in Dubai en de politie in de Filipijnen. Is klimaatverandering nou echt alleen maar lastig of brengt dit juist ook kansen en mogelijkheden met zich mee?

Stormvloed in de Schelphoek

Vrijdag 28 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

De familie Blom en de familie Verboom wonen samen met twintig andere gezinnen in het vredige, mooie buurtschapje De Schelphoek op Schouwen-Duiveland, als op 1 februari 1953 alles voorgoed verandert. De hele buurtschap wordt compleet van de kaart geveegd en iedereen wordt voorgoed uit elkaar gedreven. Dagenlang wachten de bewoners op hulp. De familie Blom neemt op een dijkje al afscheid van elkaar. Als de hulp dan eindelijk komt, is die voor velen te laat. Maar er zijn ook overlevenden. De meeste mensen verzamelen de moed om door te gaan en willen vooruit kijken. Nooit meer zien de bewoners en hun redders elkaar terug. Tot nu, in deze film.

Bobje, nachtburgemeester van Noord-Beveland

Zaterdag 29 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Sahraoui Abdoun is een bekende verschijning in Kortgene. Bobje, zoals hij genoemd wordt, kwam in de jaren vijftig vanuit Algerije naar Europa. Hij werkte in de horeca, bij Renault en als wegenbouwer in Frankrijk. Daar ontmoette hij zijn vrouw, die geboren en getogen is op Noord-Beveland. Ze trouwden in Rotterdam, gingen wonen in Cannes, maar belandden in de jaren zeventig weer op het Zeeuwse eiland. Bob was naar eigen zeggen de eerste allochtoon op het eiland. Na een paar jaar in de bouw te hebben gewerkt begon hij snackbar Messina in Kortgene, waarvan vrijwel iedereen op Noord-Beveland hem kent.

Cor en Henk, weervissers van de Oosterschelde

Zondag 30 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

De 85-jarige Cor heeft zijn zeventigjarig bestaan als visser al gevierd maar werkt door, samen met zijn schoonzoon Henk die eenzelfde passie voor vis en natuur deelt. In het tien weken durende ansjovisseizoen maken zij dagen van 24 uur om te vissen en te waken. Voor en na deze periode is het buffelen in de bossen van Bergen op Zoom om de stammen voor de fuiken te zagen en het hout naar de zandbanken van de Oosterschelde te vervoeren. De film laat de Oosterschelde zien in al haar schoonheid, zit dicht op en midden in het werk van Cor en Henk en van de helpende handen van de vrijwilligers.

This is it, 35 jaar blues van Zeeuwse bodem

Maandag 31 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

This is it, 35 jaar blues van Zeeuwse bodem is een muziekdocumentaire over de bluesband The Juke Joints. Vier muzikanten die bijna elk weekend de bus in stappen voor een optreden. Hoe komt het dat deze Zeeuwse bluesband het al zolang volhoudt? In This is it gaan we op zoek naar het antwoord. We volgen de band in hun feestjaar, gaan mee naar optredens in binnen- en buitenland, duiken in hun archief en zien hoe nieuwe nummers tot stand komen.

Opgeven? Amme nooit nie

Dinsdag 1 januari: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Elk eerste weekend van oktober is het feest in Zoutelande. Het is het weekend van de Kustmarathon Zeeland en dat al zestien jaar lang. Duizenden deelnemers lopen, fietsen of wandelen dan de afstand van 42 kilometer en 195 meter tussen Burgh-Haamstede en Zoutelande. Het lijkt een bijna onmogelijke opgave: met vrijwilligers een sportevenement organiseren waarbij zoveel mensen op de been komen, maar Lein en Lenie Lievense en het kustmarathoncomité draaien hun hand er niet voor om. Totdat er begin dit jaar een telefoontje uit het ziekenhuis komt en Lein hoort dat hij ongeneeslijk ziek is. De marathon achter zich laten ligt voor de hand, maar niet voor Lein.

De documentaires zijn nadien niet terug te zien op de website van Omroep Zeeland.