Rekening variabele klanten Delta gaat volgend jaar met minstens 108 euro omhoog

Wie er warmpjes bij wil blijven zitten, gaat meer betalen aan Delta (foto: Delta)

Hoeveel klanten van Delta in 2019 precies gaan betalen, wordt pas over twee weken bekend. In Den Haag wordt deze week nog besloten over een belastingverhoging op energie. Dus wat voor contract je ook hebt of welke leverancier je ook kiest, duurder wordt het sowieso.

Vergelijkingssite Pricewise berekende dat de energierekening van een gemiddeld huishouden volgend jaar stijgt met 327 euro, oftewel 27,25 euro per maand. Consumenten gaan meer betalen omdat de zogenoemde Opslag Duurzame Energie stijgt, een belasting waarmee de overheid duurzame initiatieven subsidieert.

Advies om maandbedrag te verhogen

Delta adviseert klanten nu alvast om hun maandbedrag te verhogen. De schatting is nu dat klanten met een variabel contract uiteindelijk 25 euro per maand meer gaan betalen en klanten met een vast contract 11 euro. Klanten van Delta worden hierover nog per brief geïnformeerd.

Leveringsprijzen Delta variabel contract

1-11-2018 1-1-2019 Stroom (per kWh) 0,059 0,069 Gas (per kubieke meter) 0,28 0,34