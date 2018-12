Lijkschouwer Ezra voor tuchtcollege

Een week na het overlijden, werd er een stille tocht gehouden voor Ezra in Goes (foto: Omroep Zeeland )

De dertienjarige Ezra Trinidad werd vorig jaar oktober dood aangetroffen in het water van zwembad het Omnium in Goes. De arts die Ezra na zijn dood onderzocht, kwam tot de conclusie dat een epileptische aanval de doodsoorzaak was. De familie van Ezra heeft vanaf het begin af aan getwijfeld over die verklaring. Tijdens de zitting van vandaag krijgen zowel de familie als de lijkschouwer de kans om hun standpunten toe te lichten

De familie verwijt de arts meerdere zaken: Zo zou hij volgens de familie de doodsoorzaak hebben bepaald aan de hand van gegevens van de huisartsenpost, heeft hij zijn beroepsgeheim geschonden, het strafrechtelijk onderzoek gehinderd, heeft hij werkzaamheden uitgevoerd waarvoor hij niet bevoegd was en heeft hij de doodsoorzaak niet verder onderzocht, terwijl de familie dit wel wilde. Wanneer een minderjarige onverwacht overlijdt en daar geen verklaring voor gevonden wordt, moet er nader onderzoek worden gedaan als de familie dat wil.

Vrijspraak of maatregel

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelt klachten over het handelen van zorgverleners en is bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg op niveau te houden. Mocht het tuchtcollege tot de conclusie komen dat een arts zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, kan het college een maatregel opleggen, zoals een waarschuwing, berisping of geldboete.

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verwacht 29 januari uitspraak te doen.

Los van deze zaak pakt het Gerechtshof in Den Bosch de aanklacht van de familie tegen het Openbaar Ministerie op die is meegegaan met de conclusie dat een epileptische aanval de dood van Ezra heeft veroorzaakt. Het Hof roept getuigen op om hun verhaal te doen.

