OM wil verlenging tbs pedofiel Westkapelle

In Westkapelle zou het misbruik al jaren bekend zijn geweest (foto: Omroep Zeeland)

De 66-jarige inwoner van Westkapelle zegt zelf in dertig jaar tijd rond de honderd jongens te hebben misbruikt. In het dorp wisten veel mensen al heel lang van het misbruik af. De man verklaarde in 2012 een 'onbeschrijfelijke aantrekkingskracht tot puberjongens' te hebben. Jongens tussen de 12 en 16 jaar oud werden door de man getrakteerd op kratten bier, frisdrank, snacks en geld in ruil voor seksuele handelingen.

Alleen als de jongens het zelf wilden, anders deed ik het niet" Westkapellenaar die jongens misbruikte

Waar de 66-jarige man in 2012 tegenover de rechtbank over het misbruik verklaarde: "Alleen als de jongens het zelf wilden, anders deed ik het niet", zei de man er vanmiddag over: "die deur van mijn leven is gesloten." Tijdens de zitting kwam verder naar voren dat de man is gestopt met het slikken van medicijnen die zijn libido verlagen.

Hij is ermee gestopt, omdat hij geen seksuele gevoelens meer zou hebben voor minderjarige jongens. Een medewerker van de kliniek waar de 66-jarige man nu verblijft, bevestigde deze bewering. Ze voegde er wel aan toe dat de verleiding weer zou kunnen toenemen als hij zonder begeleiding zou terugkeren in de maatschappij.

Op nieuwssite nu.nl reageerde in 2012 iemand die naar eigen zeggen een slachtoffer is: Ik ben één van de slachtoffers. Ik ben in september naar de politie gegaan toen het eerste bericht naar buiten kwam, heb vanwege mijn diepe schaamte uiteindelijk geen aangifte gedaan. Weet/voel dat dit bij veel van de andere slachtoffers ook het geval is helaas. Ik ga overwegen alsnog dit te doen, want hij verdient gepaste straf. Heel het dorp wist wat er gebeurde, ik snap dan ook niet dat het zo ver heeft kunnen komen, maar nog meer snap ik niet wat ik allemaal zelf 'toegelaten' heb. Er is heus niets mis met mijn geaardheid voor hier minne reacties op zullen komen. Lucht toch een soort op, het voor de tweede keer bekend te maken...

Het is de derde keer dat er over de tbs van de Westkapellenaar wordt beslist. In 2015 en 2017 vond de rechter dat de maatregel moest worden verlengd. De rechtbank doet op 28 december uitspraak.

Lees ook: