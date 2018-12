Beheerder dorpshuis Krabbendijke nog niet verhoord

De hennepkwekerij werd gevonden onder het podium (foto: Omroep Zeeland)

De beheerder van het dorpshuis mag niets zeggen over de staat van het onderzoek. Hij is ervan op de hoogte dat hij verhoord moet worden, maar de politie heeft nog geen contact met hem gehad. "Ik heb even overwogen om zelf contact op te nemen met de politie", maar dat heeft hij nog niet gedaan.

Niet duidelijk wie pand gaat beheren

Het dorpshuis blijft voorlopig nog dicht."Het rapport van de politie is net binnen, Dat moeten we nog bestuderen", aldus een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal. "Maar zelfs als we besluiten het pand open te houden, duurt het nog een tijdje voor het daadwerkelijk open kan. De energie moet opnieuw worden aangesloten en er moeten herstelwerkzaamheden plaatsvinden." Ook wordt gekeken wie het pand gaat beheren, het is nog niet duidelijk of de huidige beheerder mag aanblijven.

Tot eind januari

De Protestantse Ontmoetingsgemeente Krabbendijke, die elke week een dienst heeft in De Meiboom, heeft er al rekening mee gehouden dat het pand langere tijd dicht blijft. Alle diensten tot eind januari zijn verplaatst naar Rilland. "Dat gebeurt normaal gesproken een paar keer per jaar", aldus een vrijwilliger van de kerk. "Er zijn nu natuurlijk wel twee gemeentes waar je rekening mee moet houden, dus we hebben een paar dominees moeten afzeggen."