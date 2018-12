Kerncentrales Doel 1 en 2 weer later opgestart dan gepland

Luchtfoto van de Belgische kerncentrale Doel (KCD) aan de Schelde. (foto: ANP)

Doel 1 en Doel 2 liggen voor langere tijd stil voor de uitvoering van een belangrijk investeringsprogramma in het kader van de levensduur verlenging van de tweelingcentrales. Electrabel investeert 700 miljoen euro in dit programma, waarbij bepaalde besturingssystemen integraal worden vernieuwd.

Opstart planning

In Doel 2 controleren de technische teams momenteel de werking van honderden vernieuwde systemen, uitrustingen en kringen die de centrale besturen. Het gaat hier om belangrijke en grondige inspecties die ervoor moeten zorgen dat de centrale in alle veiligheid weer kan worden opgestart. In Doel 1 lopen de werkzaamheden en de analyses ten gevolge van het eerder gedetecteerde waterlek verder uit. De fasering van de lopende werkzaamheden met het herladen van de splijtstof in de reactor en de ingebruikname van de eenheden, is een complex proces en daarom is de opstart planning aangepast.

