Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bouwmarkt geeft kerstbomen aan gedupeerde winkeliers

De vijftien kerstbomen die vorige week zijn vernield in Oost-Souburg worden vervangen door de Gamma in Vlissingen. De ondernemersvereniging had in de Kanaalstraat en de Paspoortstraat vijftig kerstbomen neergezet, maar na een week waren er al vijftien gestolen of vernield.

Bouwmarkt in Vlissingen geeft kerstbomen aan winkeliers in Oost-Souburg (foto: Gamma Vlissingen) Chris Hanraads, voorzitter van de ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg wist niet wat hij meemaakte vanmiddag. "Ik kreeg ineens allemaal appjes en berichtjes dat ik eens op Facebook moest kijken", hij wist namelijk niet van de actie af, maar is wel heel blij met het gebaar van de bouwmarkt. Hanraads heeft de kerstbomen vanavond opgehaald en gaat ze morgen aan de lantaarnpalen bevestigen. Hij is niet bang dat deze bomen ook gestolen of vernield worden. "Er is zoveel publiciteit over geweest dat het wel afschrikt om het nog een keer te doen", zegt Hanraads. Voor de zekerheid worden ze wel steviger aan de lantaarnpalen bevestigd. De vandalen die de kerstbomen hebben gejat en vernield staan volgens de ondernemersvereniging op beeld. "We hebben beelden van een jongen op een scooter die de tiewraps doorsnijdt en er met een kerstboom vandoor gaat", zegt Hanraads. De ondernemersvereniging heeft de daders een week de tijd gegeven om zich te melden en wanneer dit niet gebeurd stapt de vereniging naar de politie. Lees ook: Vijftien kerstbomen uit winkelstraat gestolen of vernield