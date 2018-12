Viering 75 jaar vrijheid gestart met brainstorm

Zo'n honderd genodigden kwamen bijeen om te brainstormen over de plannen voor de aftrap van Bevrijdingsdag 2019 in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op de tafels in de zaal lagen formulieren waar suggesties voor de herdenking op konden worden geschreven. Ad van Hoek, communicatieadviseur van Scalda begon meteen te schrijven. "Wij hebben studenten in allerlei opleidingsrichtingen die we die dag kunnen inzetten en daarnaast kunnen we binnen het onderwijs het thema '75 jaar vrijheid' naar voren brengen. Het werkt voor ons dus van twee kanten", vertelt van Hoek.

Concrete plannen

Een botenparade en labyrint waar mensen verhalen over de Slag om de Schelde kunnen horen en zien. Als het aan de gemeente Terneuzen ligt gaan die plannen sowieso door. "De slag om de Schelde is een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest en er wordt 'te' weinig over geschreven in geschiedenisboeken. Door middel van dit evenement proberen we deze belangrijke gebeurtenis aan het licht te brengen", vertelt Nysja de Jonge, projectleider van gemeente Terneuzen.

Gedeputeerde Ben de Reu ziet het ook als een kans om Zeeland op de kaart te zetten. "Die dag kunnen we eindelijk een keer de Slag om de Schelde tonen in plaats van de mislukte Slag om Arnhem", zegt de Reu.

De aftrap van Bevrijdingsdag 2020 vindt plaats op 31 augustus 2019 waarbij iedereen in Zeeland en West-Brabant bijeen kan komen op de kades van Terneuzen om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren.