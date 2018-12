Mobiel bereik voldoet niet op 22 plekken

De mobiele bereikbaarheid is soms slecht in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Op de enquête van de provincie kwamen 2700 reacties binnen. Een gespecialiseerd bureau heeft de reacties bekeken en daaruit kwamen de 22 locaties naar boven waar de mobiele bereikbaarheid niet goed is.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat de bereikbaarheid in sommige kernen zelf zwakker is dan in de buitengebieden. Dat komt omdat antennes vaak op enige afstand van de kernen staan, met als gevolg dat de tussenliggende bebouwing en bomen het signaal verzwakken.

Ook type telefoon heeft invloed

Het is volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat niet zo dat alle providers slecht presteren op de aangegeven locaties. "Als je de 22 locaties bekijkt, dan zie je dat het per provider sterk verschilt. Op de ene plek is het KPN die erg slecht bereik heeft en op een andere plek is het Vodafone." Wat ook opviel aan het onderzoek, volgens De Bat, is dat het soms ook aan het type telefoon kan liggen of er goed of slecht bereik is.

Dat er op de 22 plekken dus altijd wel een provider is die goed bereik heeft, is volgens De Bat geen reden om de providers er niet op aan te spreken: "Je wilt dat iedereen onafhankelijk zijn keuze kan maken en uit meerdere providers kan kiezen met een goed bereik."

Voor de zomer verholpen

De provincie heeft alle mobiele providers op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de enquête. KPN is de eerste provider die naar aanleiding daarvan actie onderneemt en rond Cadzand en Grijpskerke extra zendmasten gaat plaatsen. Of Vodafone en T-Mobile ook actie ondernemen is nog niet bekend. Met die providers wordt nog overlegd. De Bat schat in dat die overleggen nog twee tot drie maanden in beslag nemen. "En het zou mooi zijn als het voor de zomer allemaal verholpen is."

