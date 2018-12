300 lampjes zetten Lange Jan in de schijnwerpers

Léon Jobse van Croonwolters & Dros heeft de bedrading en lampjes in de Lange Jan aangebracht. Daarvoor is hij meer dan twintig keer de trappen op- en afgelopen. "Vervelend is dat helemaal niet, want het gaat om een fantastisch gebouw en om een mooi resultaat", zegt hij terwijl hij hijgend de trap op loopt. De ruimte in de toren moest wel bouwkundig worden aangepast om de armatuurtjes op te kunnen hangen. "Ruim driehonderd lampjes heb ik opgehangen."

Geen lichtvervuiling

Het lichtontwerp is van onder meer van Jeroen Jans van New Urban View en is onderdeel van het Actieplan Binnenstad, waarbij dus de oude schijnwerpers vervangen worden door LED-verlichting. "Dat is mooier omdat je geen lichtvervuiling hebt en het is veel zuiniger, 60 tot 70 procent namelijk." Het is dus niet alleen zuiniger, maar ook de binnenstad wordt mooier verlicht en dat trekt weer toeristen, volgens ontwerper Jans.

De verlichting is iedere avond tot 01.00 uur 's nachts te bewonderen en gaat iedere ochtend om 06.00 uur ook weer aan totdat de zon opkomt.

