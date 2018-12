Met 40 versierde en verlichte tractoren door Veerse dorpen

Rustige maand

Jacco Cevaal uit Grijpskerke is één van de deelnemers, hij is ook van de organisatie: 'December is voor veel agrariërs een rustige maand. De trekkers staan ook maar stil. Het leek ons een goed idee om op een leuke manier eens te laten zien dat boeren ook wel iets anders kunnen met hun trekker.'

Bewonderen

De Trekker Light Tour is een initiatief van het Agrarisch Jongeren Kontakt Walcheren in samenwerking met Stichting Trekker Trek Aagtekerke en Kasteel van Batavia Westkapelle. De rit start om 18.30 uur in Serooskerke. Vervolgens rijdt de stoet door naar Oostkapelle, Domburg, Aagtekerke, Grijpskerke, Meliskerke en eindbestemming Zoutelande. In elk dorp wordt er gestopt zodat iedereen de trekkers kan bewonderen.