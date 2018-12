Zoutelande dankt topseizoen aan mooi weer en aan 'Zoutelande'

Een groter contrast met de huidige situatie in Zoutelande kun je je niet bedenken. Druilerig weer en uitgestorven straten. Maar een groot deel van 2018 kenmerkte zich als een mooi weer jaar, maar ook het het jaar van Zoutelande. Door de hit van BLØF en de Belgische Geike Arnaert stroomde het vol met toeristen. "Die weten ons dorp al wel goed te vinden, maar we zagen voornamelijk meer Belgische dagjesmensen en toeristen buiten het seizoen in het weekend", zegt eigenaar van de ijssalon Lourus Roelse.

Meer Belgische toeristen

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zit er voornamelijk een toename in Belgische gasten in het voorjaar. "Dat is echt te danken aan BLØF. De Duitse toeristen nemen ook wel iets toe, maar niet zo extreem als de Belgische", zegt Sonja van der Voet van de VVV-Zeeland.

We hebben 'Blij dat je hier bent'-ijs gemaakt" Lourus Roelse - eigenaar ijssalon

De ijssalon van Roelse is nu dicht, maar de afgelopen maanden heeft hij op volle toeren gedraaid. "We hebben 'Blij dat je hier bent'-ijs gemaakt, dat was ook wel een hit", lacht hij. De rust in het dorp is weer even teruggekeerd en daar is hij wel blij mee. "Even pas op de plaats, het iets rustiger aan doen. Maar voor je het weet klopt het nieuwe seizoen alweer aan. En wie weet wat dat brengt.

Het ijs dat de salon speciaal heeft gemaakt naar aanleiding van het nummer van BLØF (foto: IJssalon 'N ICE)

Dat 2018 een super jaar was voor Zoutelande kunnen we wel stellen, vindt ook Kees Bierens van de ondernemersvereniging. "Ondernemers zijn allemaal dik tevreden. In het voor- en naseizoen was het echt drukker en ook zagen we meer dagjesmensen. Dankzij het mooie weer, maar natuurlijk ook door het liedje", zegt hij.

Lees ook: