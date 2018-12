Zeeland wordt wakker: Lange Jan, Zoutelande en verlichte tractoren

De Lange Jan heeft nieuwe verlichting (foto: Omroep Zeeland)

LED's op Lange Jan

Na het stadhuis op de Markt van Middelburg is nu ook de Lange Jan 's avonds verlicht. De nieuwe verlichting maakt onderdeel uit van het Actieplan Binnenstad, waarbij de oude schijnwerpers vervangen worden door nieuwe LED-verlichting.

Lees ook:

De cover Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert over het Walcherse dorp heeft zijn vruchten afgeworpen (foto: Omroep Zeeland)

Topseizoen Zoutelande

"Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen". Dat is wat menig toerist het afgelopen seizoen heeft gedaan om in Zoutelande te komen. En dat hebben ze in groten getale gedaan. Het Walcherse dorp blikt terug op een topseizoen, met grote dank aan de hit van BLØF.

Lees ook:

Bouwmarkt in Vlissingen geeft kerstbomen aan winkeliers in Oost-Souburg (foto: Gamma Vlissingen)

Kerstbomen vervangen

De vijftien kerstbomen die vorige week zijn vernield in Oost-Souburg worden vervangen door de Gamma in Vlissingen. De ondernemersvereniging had in de Kanaalstraat en de Paspoortstraat vijftig kerstbomen neergezet, maar na een week waren er al vijftien gestolen of vernield.

Lees ook:

Dit met kerstlichtjes versierd landbouwvoertuig is klaar voor de Trekker Light Tour (foto: Omroep Zeeland)

Fel verlichte tractoren

Veertig fel verlichte tractoren rijden op 28 december van Grijpskerke naar Zoutelande, langs alle Veerse kernen, voor de Trekker Light tour. Het is de eerste keer op Walcheren. De deelnemers leggen nu de laatste hand aan de versiering.

Lees ook:

De Prunje bij Kerkwerve (foto: Laura Knol)

Het weer:

Vandaag zien we wolkenvelden en bij tijden ook wat zon. Het blijft op de meeste plekken droog en bij een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind wordt het vanmiddag een graad of 10.