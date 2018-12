Beste wetenschappelijke uitgave Flora Zeelandica straks ook online beschikbaar

De Flora Zeelandica is een lijvig boek, met meer dan duizend pagina's en een gewicht van vier kilo (foto: Floron)

"De Flora Zeelandica is het resultaat van de inzet van heel veel Zeeuwse vrijwilligers. Zonder hen inzet was de schat aan informatie nooit beschikbaar gekomen", schrijft de provincie in een verklaring.

Uitverkocht

Het boek was kort na de verschijning al uitverkocht. Door de bijdrage van het dagelijks provinciebestuur van 5.000 euro moeten er nieuwe exemplaren komen van het nogal lijvige boek, met meer dan duizend bladzijden en een gewicht van maar liefst vier kilo.

Het boek stond op de shortlist voor de Zeeuwse boekenprijs 2018 en werd kreeg het predicaat beste Zeeuwse wetenschappelijke uitgave. De jury sprak lovende woorden over wat ze omschreef als een 'indrukwekkende meesterwerk'.

Praktische waarde

Voor de provincie heeft het boek ook praktische waarde. "Het boek is ook een belangrijk handvat voor beleidsontwikkeling." Met name als het gaat om insecten en planten wil het provinciebestuur met dit boek in de hand aan de slag om de biodiversiteit te vergroten.

