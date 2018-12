Dit is hoe Yiannoula het Griekse rolstoelschaap in Biervliet belandde

Het verlamde schaap Yiannoula in haar 'rolstoel' (foto: Stichting Zorgeloos Dierenleven)

Yiannoula werd gevonden in de bergen van Kreta, in Griekenland, waar ze was verstoten door de kudde. De reden voor die hartvochtige behandeling was dat ze deels verlamd was geboren.

Met de fles grootgebracht

Een wandelend echtpaar heeft haar gevonden en meegenomen naar huis. Daar hebben ze het half-verlamde schaap met de fles grootgebracht. Yiannoula zou waarschijnlijk gestorven zijn als Niki en Andreas haar niet hadden gered

Het verlamde schaap Yiannoula zou zijn gestorven als Niki en Andreas haar niet hadden gered (foto: Stichting Zorgeloos Dierenleven)

Twee jaar lang zorgden Niki en Andreas uit Psiloritis voor hun huisschaap, die ze Yiannoula waren gaan noemen. Ze knutselden zelf een op maat gemaakte rolstoel voor haar en pasten die telkens weer opnieuw aan wanneer ze er weer uitgegroeid was.

Het verlamde schaap Yiannoula in haar jonge jaren (foto: Stichting Zorgeloos Dierenleven)

De band tussen Yiannoula en haar verzorgers was sterk. Ze waren aan elkaar gehecht, maar na die twee jaar moesten Nikki en Andreas toch echt op zoek naar een nieuw onderkomen, want dat kleine schaapje was een groot schaap. Ze weeg nu dertig à veertig kilo en het appartementje van Nikki en Andreas bood haar niet de ruimte die een volwassen schaap nodig had.

Een tweede kans

Maar het vinden van een nieuw onderkomen bleek een hele opgave, want wie wil nu zo'n half-verlamd schaap in een rolstoel hebben? Uiteindelijk leidde de zoektocht van het Griekse stel naar Biervliet, waar Maria Moria met haar stichting Zorgeloos Dierenleven zielige dieren een tweede kans geeft. "Nu is ze bij mij en is ze echt mijn kerstkindje geworden."

Naar mate Yiannoula groter werd, werd het steeds lastiger om voor haar te zorgen in een appartementje (foto: Stichting Zorgeloos Dierenleven)

"We geven dieren waar iets mee is tegenwoordig veel te snel een spuitje", legt Moria uit. "Juist die dieren wil ik wél een kans geven." Daarom vangt ze allerlei dieren op, van honden en katten tot een schaap in een rolstoel. "Dit soort zielige dieren krijgen bijna geen kans en bij mij wel. Ik vind het heel belangrijk om ze te helpen. Hier krijgen ze een volledig en volwaardig dierenleven."

Verre van zorgeloos

Hoewel Moria haar best doet om de dieren die ze onder haar hoede heeft een zorgeloos bestaan te bieden, is de situatie van haar stichting verre van zorgeloos. "De stichting-bus, waarmee we dieren ophalen, maakte een vreemd geluid en heeft het begeven. De kosten om het te maken liggen rond de 2.500 à 3.000 euro."

Daarom deed Moria vanmorgen als Vroege Beller in Zeeland wordt wakker een oproep aan de luisteraars van Omroep Zeeland. "Als we het geld bij elkaar zouden krijgen om die bus te repareren dan zou dat een geweldig kerstcadeautje zijn!"

Schaap in rolstoel