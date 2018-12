Provincie betaalt mee aan busreis van school naar het museum

Ouders zwaaien hun kinderen uit die vertrekken op een schoolreisje (foto: ANP)

Het Zeeuwse project sluit aan bij de wens van het Rijk om elk kind naar het museum te laten gaan. Het plan is opgesteld naar aanleiding van een van de aanbevelingen uit het rapport Balkenende 'Zeeland in Stroomversnelling' uit april 2017, maar ook in navolging van de brief 'Cultuur in een open samenleving', van het kabinet Rutte uit maart van dit jaar.

Een flinke drempel

In beide documenten wordt aangegeven dat het belangrijk is dat iedereen al vroeg met cultuur in aanraking komt. Kosten van busvervoer vormen voor scholen in Zeeland al jaren een flinke drempel om musea en ook andere culturele activiteiten in de eigen omgeving te kunnen bezoeken.